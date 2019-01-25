Фотошпигуни зняли у Великобританії нове покоління Rolls-Royce Ghost

Компанія Rolls-Royce почала готувати оновлення найбільш компактного у своїй лінійці седана Ghost. Фотошпигуни застали Rolls-Royce Ghost під час перевезення на тестовий полігон.

Машину можна віднести до нового покоління не тільки через камуфляж, але і через новий силуету кузова. За дизайном новий Ghost буде близький до останньої версії Phantom. Але виглядати новинка стане набагато сучасніше.

І ще: Bentley відзначить 100-річчя випуском ексклюзивної моделі

Нове покоління Rolls-Royce Ghost

Судячи з нахилу стійок лобового скла і задніх стійок кузова, автомобіль отримає більш стрімкий вигляд і поліпшену за рахунок цього аеродинаміку. На жаль, детальних знімків корми Ghost немає, але вона теж виявиться більш елегантною.

Технічні дані нового седана досі залишаються загадкою. Очевидно, що в основі Ghost буде алюмінієва платформа Architecture of Luxury, а під капотом може виявитися 6,75-літровий турбований V12.

Поки немає даних про те, коли відбудеться прем'єра нового Rolls-Royce Ghost. Модель випускається з 2009 року і в цьому році їй буде вже 10 років.

Нове покоління Rolls-Royce Ghost

Читайте також: Honda покаже в Женеві прототип нового електрокара