У Японії представили прототип літаючого автомобіля

Японська компанія NEC продемонструвала прототип літаючого автомобіля, який був розроблений декількома місяцями раніше. Презентація проходила на випробувальному полігоні в передмісті Токіо Абіко.

Під час випробування всередині безпілотника на батарейках пасажирів не було. Він піднявся на висоту близько 10 футів і протримався там впродовж декількох хвилин, перш ніж повернутися на землю. Апарат оснащений трьома колесами і має габарити 3,9х3,7х1,3 м і масу 150 кг.

І ще: Умільці схрестили мотоцикл і гриль: ось що у них вийшло

У перспективі NEC має намір використовувати цей прототип для збору різних даних і відточування технологій. Очікується, що в майбутньому його "навчать" перемикатися між режимами польоту і їзди.

Задіяти квадрокоптер планують для доставки вантажів. Про плани перевезення пасажирів поки інформації немає.

Читайте також: У Китаї розробили велосипед з автопілотом і голосовим управлінням