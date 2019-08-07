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У Японії представили прототип літаючого автомобіля

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Прототип літаючого автомобіля - фото 1
Прототип літаючого автомобіля / techtoday

Японська компанія NEC продемонструвала прототип літаючого автомобіля, який був розроблений декількома місяцями раніше. Презентація проходила на випробувальному полігоні в передмісті Токіо Абіко.

Під час випробування всередині безпілотника на батарейках пасажирів не було. Він піднявся на висоту близько 10 футів і протримався там впродовж декількох хвилин, перш ніж повернутися на землю. Апарат оснащений трьома колесами і має габарити 3,9х3,7х1,3 м і масу 150 кг.

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У перспективі NEC має намір використовувати цей прототип для збору різних даних і відточування технологій. Очікується, що в майбутньому його "навчать" перемикатися між режимами польоту і їзди.

Задіяти квадрокоптер планують для доставки вантажів. Про плани перевезення пасажирів поки інформації немає.

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