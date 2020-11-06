Борщ по-новому: як приготувати страву з грибами і чорносливом

Борщ з грибами і чорносливом – це доволі незвичне для нас поєднання інгредієнтів. Але ви навіть уявити собі не можете, наскільки смачним він виходить. Дуже оригінальний рецепт!

Інгредієнти:

Буряк 1

Морква 1

Цибулина 1

Капуста 150 г

Картопля 2 (великі)

Чорнослив 5-7

Печериці 5-7

Томатна паста до свого смаку

Олія 2-3 ст. ложок

Сіль, перець, лавровий лист

Часник 2 зубчики

Як приготувати борщ по-новому:

У каструлю влийте воду. Поставте її на плиту і доведіть до кипіння. Потім вимийте і наріжте гриби, наріжте капусту. Відправте овочі в каструлю. Додайте цілу очищену цибулину і почищену, нарізану кубиками картоплю. Почистьте моркву і буряк. Вимийте їх і натріть на тертці. Обсмажте на олії. Потім дістаньте з супу цибулю, покладіть в нього присмажку, додайте спеції, сіль, лаврушку. Варіть борщ двадцять хвилин. За п'ять хвилин до готовності борщу додайте до нього томатну пасту, дістаньте лаврушку і киньте очищений часник. При подачі посипте борщ зеленою цибулею і іншою зеленню, а також викладіть в центр кілька штучок чорносливу.

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