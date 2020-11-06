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Борщ по-новому: як приготувати страву з грибами і чорносливом

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Незвичайний борщ - фото 1
Незвичайний борщ / lifehacker

Борщ з грибами і чорносливом – це доволі незвичне для нас поєднання інгредієнтів. Але ви навіть уявити собі не можете, наскільки смачним він виходить. Дуже оригінальний рецепт!

Інгредієнти:

  • Буряк 1
  • Морква 1
  • Цибулина 1
  • Капуста 150 г
  • Картопля 2 (великі)
  • Чорнослив 5-7
  • Печериці 5-7
  • Томатна паста до свого смаку
  • Олія 2-3 ст. ложок
  • Сіль, перець, лавровий лист
  • Часник 2 зубчики

Як приготувати борщ по-новому:

  1. У каструлю влийте воду. Поставте її на плиту і доведіть до кипіння. Потім вимийте і наріжте гриби, наріжте капусту. Відправте овочі в каструлю. Додайте цілу очищену цибулину і почищену, нарізану кубиками картоплю.
  2. Почистьте моркву і буряк. Вимийте їх і натріть на тертці. Обсмажте на олії. Потім дістаньте з супу цибулю, покладіть в нього присмажку, додайте спеції, сіль, лаврушку.
  3. Варіть борщ двадцять хвилин. За п'ять хвилин до готовності борщу додайте до нього томатну пасту, дістаньте лаврушку і киньте очищений часник. При подачі посипте борщ зеленою цибулею і іншою зеленню, а також викладіть в центр кілька штучок чорносливу.
Борщ по-новому: як приготувати страву з грибами і чорносливом - фото 433771

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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