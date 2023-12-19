У Японії обрали ієрогліф року: що він означає

Ієрогліф року визначали в межах загальнонаціонального опитування. За нього проголосували 5797 опитаних через занепокоєння населення з приводу підвищення податків.

У японському місті Кіото обрали ієрогліф року, який означає "податок". Про це пише видання Nippon.

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Символ року написав на аркуші рисового паперу чернець, настоятель буддійського храму Сейхан Морі. Ієрогліф виставили на загальний огляд до кінця грудня. Мета заходу – зацікавити якнайбільшу кількість людей в ієрогліфіці та японській культурі загалом.

Друге місце посів ієрогліф, що означає "спекотний". За нього проголосували 5571 опитаний через аномальну спеку й занепокоєння щодо її наслідків.

Третє місце посів ієрогліф, що означає "війна". За нього проголосували 5011 опитаних через повномасштабну війну в Україні й бої між ізраїльською армією та ХАМАС у Газі. Цей ієрогліф також обрали словом року у 2022 році.

The 2023 kanji of the year was announced in Kyoto today: 税 (tax), owing to the many debates and rule changes around income tax, invoicing system for freelancers and furusato nozei

pic.twitter.com/tf4pE5hChX — Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) December 12, 2023

Цікаво, що у 2014 році "податок" також обрали словом року. Тоді податок на споживання (продаж) у Японії зріс на 3%.

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