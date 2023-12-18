Американець встановив світовий рекорд, причепивши до своєї бороди 187 льодяників

Американець Джоел Штрассер причепив до своєї бороди 187 льодяників і встановив черговий світовий рекорд.

Джоел Штрассер є серійним рекордсменом і вже здобув кілька титулів Книги рекордів Гіннеса. Про це йдеться в Guinness World Records.

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Загалом чоловік чіпляв у бороду різні предмети, зокрема палички для їжі, ключки для гольфу та паперові соломинки.

Така ідея "переслідувала" мене вже давно, але я чекав спеціальної нагоди. І це неймовірне відчуття – знати, що я найкращий у світі в "триманні льодяників" у бороді, – каже Штрассер.

Нагадаємо, Джоел Штрассер є серійним рекордсменом і вже здобув кілька титулів Книги рекордів Гіннеса. 2 грудня 2022 року він встановив рекорд з найбільшої кількості іграшок у бороді, причепивши на неї 710 різдвяних кульок.

Джоелу знадобилося дві з половиною години, щоб закріпити таку кількість кульок. А от зняття прикрас тривало годину і було болісним.

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