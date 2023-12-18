Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Американець встановив світовий рекорд, причепивши до своєї бороди 187 льодяників

  • 146
Джоел Штрассер - фото 1
Джоел Штрассер / Guinness World Records

Американець Джоел Штрассер причепив до своєї бороди 187 льодяників і встановив черговий світовий рекорд.

Джоел Штрассер є серійним рекордсменом і вже здобув кілька титулів Книги рекордів Гіннеса. Про це йдеться в Guinness World Records.

Цікаво: 10 найгірших фільмів у 2023 році за версією видання Variety – перелік

Загалом чоловік чіпляв у бороду різні предмети, зокрема палички для їжі, ключки для гольфу та паперові соломинки.

Така ідея "переслідувала" мене вже давно, але я чекав спеціальної нагоди. І це неймовірне відчуття – знати, що я найкращий у світі в "триманні льодяників" у бороді, – каже Штрассер.

Нагадаємо, Джоел Штрассер є серійним рекордсменом і вже здобув кілька титулів Книги рекордів Гіннеса. 2 грудня 2022 року він встановив рекорд з найбільшої кількості іграшок у бороді, причепивши на неї 710 різдвяних кульок.

Джоелу знадобилося дві з половиною години, щоб закріпити таку кількість кульок. А от зняття прикрас тривало годину і було болісним.

До слова: Новий президент Аргентини у прямому ефірі розіграв свою останню зарплату

Джерело: Guinness World Records
пропозиції партнерів
Новини