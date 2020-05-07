У Японії готуються до зустрічі з НЛО

Пентагон опублікував кілька відео з невизначеними літаючими об'єктами, і це викликало не лише нові конспірологічні теорії, а й змусило японців готуватись до можливих зустрічей з невідомими гостями.

27 квітня Міноборони США опублікувало три коротенькі записи з НЛО, які визнано справжніми. Така подія добряче сколихнула не лише мережу, адже в Міноборони Японії взялись за підготовку до зустрічей з "невизначеними літаючими об'єктами". І це зовсім не жарт.

Детальніше: Це – НЛО: Пентагон офіційно визнав три відео з невизначеними об'єктами справжніми

Міністр оборони Японії Таро Коно заявив, що відомство працює над створенням протоколів реєстрації та реагування у випадках зустрічі з НЛО. Він наголосив, що японцям ще ніколи не випадав шанс виявити такі явища, але протоколи точно не завадять.

До слова, Таро Коно не надто вірить в існування "невизначених літаючих об'єктів", проте відеозаписи Пентагону зацікавили його. Тож тепер Міноборони Японії хоче отримати аналіз даних щодо НЛО.

Читайте також: Астронавти на МКС провели експерименти з "лизунами": кумедне відео