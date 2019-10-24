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Створені найдорожчі шоколадні цукерки у світі, які потрапили в Книгу рекордів Гіннеса

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Найдорожчі цукерки в світі - фото 1
Найдорожчі цукерки в світі / mumbainewsnetworks.blogspot

Індійський бренд шоколаду ITC представив найдорожчі шоколадні цукерки у світі. Рекорд зафіксований в Книзі рекордів Гіннеса.

Найдорожчими шоколадними цукерками у світі стали трюфельні цукерки. Їх створив французький шеф-кухар і кондитер Філіп Контучіні. Інгредієнти для цукерок були підібрані з різних куточків світу. До складу увійшли кави, вирощена в Блакитних горах Ямайки, ваніль, яка виросла на Таїті, бельгійський білий шоколад і лісові горішки, зібрані в регіоні П'ємонт в Італії.

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Створені найдорожчі шоколадні цукерки у світі, які потрапили в Книгу рекордів Гіннеса - фото 363610

Кондитер, який створив нову найдорожчу солодкість у світі, назвав її Трійця. Це три цукерки, які символізують цикл людського життя: створення, виховання і руйнування. Цукерки продаватимуть в наборі по 15 штук в дерев'яній коробці, яка обійдеться у 1400 доларів. Експерти Книги рекордів Гіннеса підрахували, що кілограм таких цукерок буде коштувати 6221 долара.

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Джерело: mumbainewsnetworks.blogspot
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