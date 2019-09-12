У яку щілину зможуть пролізти коти: кумедний експеримент

Коти завжди дивують своїм умінням проникати у будь-яке приміщення чи посудину, тому цей геніальний експеримент з пухнастиками повинен був трапитись! Веселі власники дослідили, у яку щілину можуть протиснутись тварини.

Власники чарівного котячого дуету Мару та Хана нещодавно випробували максимальні межі того, у наскільки вузьку щілину можуть протиснутись пухнастики. Гіпотеза була по суті простою: якщо проходить голова, то тіло теж має пролізти. Здається, це найкумедніший та наймиліший експеримент, який проводили за останній час!

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До слова, Мару та Хана дуже популярні коти, які мають більш як 273 тисячі підписників в соцмережі Instagram. Однак і для них є кордони, приміром, щілина у 5 см. Зацініть:

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