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Непристойний танець жінки шокував її собаку: смішне відео

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Скрін з відео - фото 1
Скрін з відео

Сексуальний танок жінки ошелешив пса. Багатьох глядачів розсмішила реакція вихованця на те, що відбувається.

Собака користувачки Twitter з ніком Cori Barnard прославився завдяки реакції на танець матері своєї господині. Дівчина опублікувала запис з вихованцем, на якому він немов від подиву вирячив очі. Ролик став вірусним і набрав більше 380 тисяч лайків!

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Багатьох глядачів розсмішила реакція вихованця на те, що відбувається. "Пес виглядає так, ніби він тільки-но побачив монстра з Пташиного короба (американський фільм жахів, де є монстри, на яких не можна дивитися", – написав один з користувачів. "Собака думає: хто-небудь, заберіть її звідси", – припустив інший. "У пса або травма на все життя, або він раптово пізнав всю мудрість всесвіту", – пожартував третій.

Cori Barnard зізналася, що їй довелося відключити приватні повідомлення в соцмережах, тому що чоловіки почали надсилати їй непристойні фотографії...

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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