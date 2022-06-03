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Чи буде голод в Україні: три фейки, які активно ширяться в мережі
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Ситуація в Україні через вторгнення російських окупантів далека від ідеальної, тому чимало людей починають панікувати через те, що можливий голод в країні. Чи справді це так – читайте далі.
У Центрі протидії дезінформації при РНБО продовжують ділитись важливими та актуальними порадами для українців. Цього разу фахівці звернули увагу на фейки про ймовірний голод в Україні. Чимало подібних тез активно поширюються в мережі з доволі емоційними текстами.
І ще: Поширені фейки про проблему з сіллю в Україні, у які не варто вірити
Фейк №1: В Україні почнеться голод – потрібно закуповувати продукти!
Правда: вторгнення російських окупантів змусило Україну налагодити нові логістичні системи постачання продуктів. Тому нема сенсу активно скуповувати продукти з обмеженим терміном придатності, адже так ви лише створите штучний дефіцит. У східних областях справді можливі перебої у постачанні деяких продуктів.
Фейк №2: Україна нічого не встигла посіяти, тому буде голод!
Правда: За період посівної 2022 вдалося вже засіяти основними сільгоспкультурами 9,9 млн га земель, а це близько 68,7% запланованих на поточний сезон 14,4 млн га.
Фейк №3: Все зерно продадуть в обмін на зброю!
Правда: в України є вдосталь запасів зерна, щоб задовольнити і світовий, і внутрішній попит щонайменше до кінця 2022 року, як наголосив радник президента з економічних питань Олег Устенко. До того ж, жодної домовленості про обмін зерна на зброю не існує.
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