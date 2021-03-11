У який час не можна пити каву: лікар здивував TikTok простим поясненням

Якщо ваш ранок починається з чашки кави, то вам точно варто переглянути відео від цього блогера у TikTok. А популярний він тому, що є лікарем, який простою мовою відповідає на поширені питання.

Горня кави - це вже не просто спосіб підбадьоритись, а й традиція, яка стала невіддільною частиною життя багатьох людей. Але чи справді улюблений напій допомагає прокинутись швидше?

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Для шанувальників ранкової кави лікар Каран Радж зняв окреме відео на своєму профілі у TikTok. Медик вже встиг зібрати понад 3 мільйони підписників завдяки простим відповідям на популярні питання з мережі. Але саме тема кави стала вірусною та принесла йому понад мільйон переглядів.

Каран Радж наголошує, що чашка кави ще й до сніданку – це дуже погана ідея. Річ у тому, що після пробудження в організмі автоматично підіймається рівень "гормону стресу" кортизолу. Саме він відповідає за бадьорість, тож вранці нема потреби вживати якісь енергетики. Тому напій з кофеїном – марна справа, яка може лише погіршити ситуацію, бо продовжує підіймати рівень кортизолу. Тож організм не розуміє, що відбувається, і починаються порушення в роботі, які проявляються у погіршенні настрою, збільшенню втоми та проблемами зі сном.

Але це не означає, що від улюбленої кави варто відмовитись назавжди, просто варто обирати правильний час. За словами Карана Раджа, організм в середньому тричі на день сам підвищує рівень кортизолу. Це трапляється у період з 9 до 10 ранку, з 12 до 13, а також з 17 до 18. Тому можна дозволити горня ароматного напою у час між цими стрибками.

Якщо ж вранці вам складно уявляти хороший день без кави, то варто зачекати хоча б годину після пробудження, що кортизол виконав свою звичайну функцію. Також не зайвим буде повноцінно поснідати, а не перетворювати кофеїн у ранкову трапезу.

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