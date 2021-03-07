З чого складається ідеальний чоловічий сніданок

Вам обов'язково потрібно знати, як приготувати ідеальний сніданок, який підійде справжньому чоловікові.

Виглядає правильний чоловічий сніданок збалансовано. Допоможуть в цьому натуральні продукти:

Крупи – вівсяна, гречана, кукурудзяна, пшоняна, ячна, рисова

Каші – один з найкращих способів почати день. Крупи забезпечують організм складними вуглеводами, які надають багато енергії і зберігають відчуття ситості до обіду. Сюди ж можна віднести хлібобулочні вироби з цільнозернового борошна.

Овочі, фрукти, ягоди

Поступаються крупам за насиченням. Однак фрукти для активних чоловіків містять велику кількість вітамінів, а при комбінуванні з білками і / або жирами забезпечують високий рівень енергії протягом дня. З ягід, фруктів можна приготувати романтичний сніданок чоловікові, заправивши страву йогуртом. В ідеальному варіанті до салату входять банани, апельсини, персики, диня, ківі і лохина. Помаранчеві фрукти прискорюють роботу мозку, позбавляють сонливості. А йогурт забезпечить надходження до організму чоловіка білка.

Яйця

Чудовим продуктом для розумних сніданків є яйця. Вони насичені білком, який активізує мозок, але водночас дозволяє працювати в спокійному режимі. До того ж у вас в розпорядженні багато яєчних рецептів.

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