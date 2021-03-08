На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
5 порад, які допоможуть побороти безсоння
-
- 34
Чимало людей страждають від того, що довго не можуть заснути, а вранці відчувають втому. Тому фахівці пояснили, як повернути якісний сон.
Доктор Кріс Етерідж з Імперського коледжу Лондона досліджує проблему засинання, тож визначив кілька дієвих порад, які допоможуть позбутись безсоння. Річ у тому, що відсутність нормального сну серйозно позначається на здоров'ї, тому з такою проблемою потрібно боротись.
І ще: Чи всім потрібно бути жайворонками: плюси і мінуси ранніх підйомів
Як побороти безсоння:
Прийміть ситуацію. Для початку важливо не змушувати себе заснути, адже це також стрес для організму.
"Якщо ви пролежали у ліжку певний час і не заснули, то не варто себе примушувати. Вставте, наберіть води, займіться чимось, що розслабить, приміром, починайте книгу. Тоді спробуйте заснути ще раз", – радить експерт.
Діліться переживаннями. Дуже часто саме нав'язливі та неприємні думки заважають нормально засинати. Це відображення тривог, якими варто поділитись з близькими, щоб не лише отримати пораду, а й відчути полегшення. Спокійний розум краще налаштований на відпочинок.
Використовуйте лаванду. Саме її аромат допомагає зняти напругу, заспокоїтись та пришвидшити процес засинання.
Підтримуйте фізичну активність. Дуже важливо вдень знаходити час для руху та спорту. Саме під час тренувань в організмі також виділяються гормони щастя, які дозволяють позбавлятись негативного впливу стресу.
"Якщо ви достатньо енергійно проводите день, то є високі шанси на міцний сон", – пояснює Етерідж.
Приділяйте час собі. Щодня виділяйте хоча б кілька хвилин на те, щоб займатись чимось приємним. Навіть стрімкий ритм життя не має позбавляти вас шансів займатись хобі чи просто турбуватись про себе.
Читайте також: Як заснути всього за 2 хвилини: вчені запропонували ще один спосіб
- 08 березня
-
21:535 порад, які допоможуть побороти безсоння
-
21:18Яким знакам Зодіаку весна принесе щастя
-
20:489 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:20Як правильно користуватись сільничкою: відео з кафе підкорило TikTok
-
19:53Названо найбезпечніші авто, яким найбільше довіряють водії
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:29Зухвала Даша Астаф'єва розбурхала мережу еротичною білизною
-
19:17Фітнес-браслет видав зрадника: ведуча поділилась своєю історією
-
18:50Від пацанки до панянки 5 сезон 2 випуск: дивитись онлайн, хто покинув реаліті
-
18:34У NASA показали знімок галактики за 100 мільйонів світлових років від Землі
-
18:17Найгарячіша гравець світу у покер захопила новим відео (18+)
-
17:55Гороскоп на 9 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:35Поліцейські протаранили спорткар Porsche 911 GT3, затримуючи викрадача: відео
-
17:18Чи можна заразитись коронавірусом через вакцинацію: відповідь МОЗ
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:56В Амстердамі провели масову вечірку-експеримент з розповсюдження COVID-19
-
16:44Чому не варто активно пити ромашковий чай
-
16:28Учені зрозуміли, чому сир – ідеальна закуска до вина
-
16:15Сексуальна Ніколь Шерзінгер у латексі розбурхала фанатів (18+)
-
15:51Для тих, хто уже вакцинувався: названо найкращі країни для відпочинку у 2021 році
-
15:30Чи всім потрібно бути жайворонками: плюси і мінуси ранніх підйомів
-
15:15У мережі жорстко розкритикували одну з учасниць Холостяка-11: від неї нудить
-
14:59Єлизавета II купила цуценя коргі за 2,6 тисячі фунтів
-
14:48ТЕСТ: перевір, чи знаєш ти, як святкувати Масляну
-
14:30Чим відрізняються жіночі і чоловічі кишені: це фото здивувало мережу
- 08 березня
-
21:535 порад, які допоможуть побороти безсоння
-
19:53Названо найбезпечніші авто, яким найбільше довіряють водії
-
17:18Чи можна заразитись коронавірусом через вакцинацію: відповідь МОЗ
-
14:48ТЕСТ: перевір, чи знаєш ти, як святкувати Масляну
-
11:428 березня – не про квіти: ТОП 5 книг, які варто прочитати на Міжнародний жіночий день
-
08:48Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 березня
-
07:19Погода в Україні 8 березня: точний прогноз на сьогодні
- 07 березня
-
21:43Наче Том і Джері: 5 порад від психолога парам, які постійно сваряться
-
18:42Дівчина тижня: гаряча українська пілотеса Інеса Тушканова, яка є секс-символом автоспорту
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:23Тест: виберіть карту і отримайте передбачення
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 березня
- 06 березня
-
21:17Як навчитися відкладати гроші: 3 прості психологічні трюки
-
18:18Три фрази, які замінять заїжджений вислів "Не хвилюйся"
-
15:15Як освіжити інтер'єр без витрат: три головних правила декоратора
-
12:15Міфи про догляд за зубами, про які треба забути
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 березня
-
08:315 найбільш надихаючих способів почати свій день
- 05 березня
-
21:51Ви теж це робите: 5 поширених помилок, які заважають вам відростити волосся
-
19:13Бийся як дівчина: 7 супергероїнь, які вражають не лише красою, а й своїми суперсилами
-
16:50Чого не хочуть жінки: ТОП найгірших подарунків для коханих
-
14:16Як підготувати автомобіль до весни: чек-лист з 10-ти обов'язкових пунктів
-
11:17Кращі з кращих: ТОП 25 легендарних сцен з кіно та серіалів
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 березня
-
07:47Експерти назвали 6 вагомих причин почати ранок з зарядки