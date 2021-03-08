5 порад, які допоможуть побороти безсоння

Чимало людей страждають від того, що довго не можуть заснути, а вранці відчувають втому. Тому фахівці пояснили, як повернути якісний сон.

Доктор Кріс Етерідж з Імперського коледжу Лондона досліджує проблему засинання, тож визначив кілька дієвих порад, які допоможуть позбутись безсоння. Річ у тому, що відсутність нормального сну серйозно позначається на здоров'ї, тому з такою проблемою потрібно боротись.

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Як побороти безсоння:

Прийміть ситуацію. Для початку важливо не змушувати себе заснути, адже це також стрес для організму.

"Якщо ви пролежали у ліжку певний час і не заснули, то не варто себе примушувати. Вставте, наберіть води, займіться чимось, що розслабить, приміром, починайте книгу. Тоді спробуйте заснути ще раз", – радить експерт.

Діліться переживаннями. Дуже часто саме нав'язливі та неприємні думки заважають нормально засинати. Це відображення тривог, якими варто поділитись з близькими, щоб не лише отримати пораду, а й відчути полегшення. Спокійний розум краще налаштований на відпочинок.

Використовуйте лаванду. Саме її аромат допомагає зняти напругу, заспокоїтись та пришвидшити процес засинання.

Підтримуйте фізичну активність. Дуже важливо вдень знаходити час для руху та спорту. Саме під час тренувань в організмі також виділяються гормони щастя, які дозволяють позбавлятись негативного впливу стресу.

"Якщо ви достатньо енергійно проводите день, то є високі шанси на міцний сон", – пояснює Етерідж.

Приділяйте час собі. Щодня виділяйте хоча б кілька хвилин на те, щоб займатись чимось приємним. Навіть стрімкий ритм життя не має позбавляти вас шансів займатись хобі чи просто турбуватись про себе.

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