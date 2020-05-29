У яких випадках страхова має право відмовитись оплачувати ремонт автомобіля

Власники автоцивілки, які застрахували себе та свою автівку, часто думають, що це убезпечує їх від будь-яких фінансових проблем у випадку ДТП. Однак є випадки, коли страхова компанія може відмовитись від компенсації.

Сподіваємось, що вам ніколи не стануть у пригоді ці знання, однак ДТП, на жаль, поширене явище в Україні, тому краще бути максимально убезпеченим у разі її виникнення.

До теми: Хто такий належний користувач авто і як його призначити онлайн

Автоцивілка й справді може принаймні фінансово захистити водіїв у більшості ситуацій, але є випадки, коли страхова компанія оплачує ремонт "чужого" автомобіля, стягуючи кошти саме з того водія, який придбав автоцивілку. Про це інформують юристи компанії "Дорожній адвокат".

Страхова може стягнути гроші з власника поліса у разі:

якщо водій перебував у стані алкогольного сп'яніння; якщо водій керував без права на керування відповідної категорії; якщо після ДТП водій самовільно залишив місце пригоди; якщо автомобіль був у несправному технічному стані; якщо водій не повідомив компанію про ДТП у передбачені терміни.

Якщо ви відмовитесь добровільно повернути ці кошти, то страхова компанія стягне їх в судовому порядку. На додачу, у разі програшу справи вам доведеться також сплатити судові витрати страхової компанії, а це ще плюс кілька тисяч гривень.

Дотримуйтесь правил дорожнього руху та в жодному разі не допускайте вищевказаних ситуацій, щоб при наявності автоцивілки не оплатити зі своєї кишені ще й ремонт "чужого" автомобіля.

Читайте також: Кмітливий власник Tesla замкнув викрадача всередині машини