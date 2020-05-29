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Хто такий належний користувач авто і як його призначити онлайн: інструкція
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Власники автомобілів, якими керують інші особи, можуть скористатись онлайн-послугою "Керування належним користувачем", яка допоможе уникнути непорозумінь із правоохоронцями. Розповідаємо, як це зробити.
Належний користувач – це особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить. Можливість призначати належного користувача автомобіля буде корисна водім зі запровадженням системи фото- і відеофіксації, адже нести відповідальність за свою поведінку на дорозі має безпосередньо водій авто, а не його власник.
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Скористатись онлайн-послугою "Керування належним користувачем" можуть як фізичні, так і юридичні особи безкоштовно. При цьому на один транспортний засіб може бути призначений лише один належний користувач.
Стати належним користувачем може лише особа, яка має національне посвідчення водія або посвідчення водія іноземної держави, що відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року.
У випадках, якщо підставою належного користування є оформлення на особу тимчасового реєстраційного талона або призначення працівника належним користувачем безпосередньо керівником юридичної особи, послуга надається лише в територіальних сервісних центрах МВС і за умови присутності власника ТЗ та особи, яка планує стати належним користувачем.
Як призначити належного користувача онлайн
- Авторизуватися в Електронному кабінеті водія за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП, раніше ЕЦП), BankID або MobileID.
- Обрати з переліку послугу "Керування належним користувачем"
- Ввести VIN-код автомобіля, належним користувачем якого особа хоче стати, та перевірити правильність деперсоніфікованої інформації про автомобіль, яку видасть система.
- Обрати підставу належного користування: домовленість із власником; довіреність на право користування ТЗ; договір оренди, найму чи позики; договір фінансового або оперативного лізингу.
- Ввести e-mail і телефон власника авто.
- Перевірити свої дані та за необхідності прикріпити скан-копію довіреності чи договору, що є підставою належного користування.
- Підписати створену заявку за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
- Для успішного завершення процедури власник авто має перейти за посиланням, яке він отримає електронним листом, і дати згоду на це призначення. Якщо підставою для призначення є лише домовленість, власник автомобіля має підписати заяву за допомогою КЕП. Після цього особа, яка замовила послугу належного користувача, може побачити статус підтвердження заявки в е-Кабінеті.
Повний цикл надання послуги онлайн надається впродовж одного робочого дня.
Власник транспортного засобу також може видалити належного користувача – за поданою заявою або автоматично, у разі закінчення терміну його призначення.
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