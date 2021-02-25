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Чому учені рекомендують займатися сексом хоча б 3 рази на тиждень
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З віком наше тіло має властивість змінюватися. Шкіра стає блідою, худнути стає все важче, стають помітними ознаки старіння у вигляді зморшок і складок. Через останні з'явилася ціла косметична індустрія. Але чи задумувалися ви, що сповільнити старіння можна за допомогою сексу?
Здавалося б, тут є певний підступ. Адже ми звикли до думки, що з віком бажання займатися сексом невідворотно зникає. Але учені переконані: якщо займатися сексом хоча б 3 рази на тиждень, ви виглядатимете на 10 років молодшими!
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Секс, напевно, найприємніше заняття на світі. Не тільки тому, що палкі хвилини на простирадлах окриляють нас гормонами щастя: вони також допомагають нам виглядати молодшими. Британський психолог, доктор Девід Вікс під час досліджень зміг встановити, що інтимна близькість повинна мати прямий вплив на нашу зовнішність.
У рамках своїх наукових пошуків експерт зміг визначити, що пари, які займалися сексом 3 рази на тиждень і більше, виглядали на 10 років молодшими. Чому? З одного боку, під час сексу виділяється гормон серотонін, який знижує стрес (важливий фактор, що змушує нас виглядати старшими) і, таким чином, робить обличчя свіжим. Крім того, заняття сексом – справжній підсилювач імунної системи, а також стимулює кровообіг. А хороший кровообіг забезпечує сяйво і гарантує, що блідий, тьмяний колір обличчя, який з'являється з віком, зникне. І обличчя знову матиме природний рум'яний, молодий вигляд.
Але це ще не все. Доктор Вікс також повідомляє, що пари, які займаються сексом кілька разів на тиждень, легше підтримують форму, тонус і звертають увагу на свою зовнішність, і, звичайно, також на свого партнера. Сам по собі секс – це справжнє тренування, тому що він опрацьовує м'язи, прискорює пульс, спалює калорії, викликає потовиділення. Під час бігу або в тренажерному залі відбувається те ж саме.
Той, хто займається сексом хоча б 2-3 рази на тиждень, не тільки почувається молодим, але і виглядає свіжим і енергійним. Між іншим, гормональний баланс також виграє від регулярних статевих актів, тож забруднення шкіри, закупорені пори, запалення тощо будуть з'являтися все рідше.
Тому не варто відмовлятися від заняття сексом. Це приємне заняття ще й надзвичайно корисне. Тож кохайтеся, бо ви того варті!
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