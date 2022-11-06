У яких областях відключатимуть світло 6 листопада: перелік від Укренерго

Де не буде світла 6 листопада / Patrick Tomasso on Unsplash

Через цинічні атаки російських окупантів по критичній інфраструктурі в Україні введені періодичні відключення електроенергії. У яких областях 6 листопада будуть погодинно вимикати світло – читайте далі.

В Укренерго оновили список областей, у яких 6 листопада введено обмеження на використання електроенергії. Таке рішення було прийнято, щоб знизити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як системи пошкодили російські окупанти. Як зауважують на офіційній сторінці Укренерго у фейсбуці, ремонтні та відновлювальні роботи відбуваються цілодобово.

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Погодинні відключення електроенергії введено у таких областях:

Київська та місто Київ

Черкаська

Чернігівська

Сумська

Полтавська

Житомирська

Харківська

Де знайти графік про відключення світла у своїй області та у місті:

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