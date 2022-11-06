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У яких областях відключатимуть світло 6 листопада: перелік від Укренерго
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Через цинічні атаки російських окупантів по критичній інфраструктурі в Україні введені періодичні відключення електроенергії. У яких областях 6 листопада будуть погодинно вимикати світло – читайте далі.
В Укренерго оновили список областей, у яких 6 листопада введено обмеження на використання електроенергії. Таке рішення було прийнято, щоб знизити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як системи пошкодили російські окупанти. Як зауважують на офіційній сторінці Укренерго у фейсбуці, ремонтні та відновлювальні роботи відбуваються цілодобово.
І ще: Аварійні та планові відключення електроенергії: у чому різниця
Погодинні відключення електроенергії введено у таких областях:
- Київська та місто Київ
- Черкаська
- Чернігівська
- Сумська
- Полтавська
- Житомирська
- Харківська
Де знайти графік про відключення світла у своїй області та у місті:
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