Наскільки в Україні зросла вартість оренди житла – інфографіка

Сервіс оренди житла flatfy поділився інфографікою, яка демонструє вартість оренди житла в Україні по областях. Читайте далі та дізнайтеся, яка зараз ситуацію на ринку нерухомості.

Платформа flatfy займається ринком вторинної нерухомості. Вони провели дослідження "Вартість житла під оренду в Україні".

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Вартість оцінювали у порівнянні травня 2022 року з жовтнем 2021 року. Даних з територій окупованого Криму, Донецької та Луганської областей немає.

Як бачимо, ціни на житло найбільше зросли на Закарпатті та в Ужгороді – практично вдвічі. Загалом на заході України спостерігаємо подорожчання орендованого житла.

Своєю чергою у Києві та на Одещині спостерігається спад вартості. На Дніпровщині ситуація не змінилася після початку повномасштабної війни.

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