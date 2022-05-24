Більшість українців "за" легалізацію зброї – результати опитування

Соціологи групи "Рейтинг" провели нове загальнонаціональне опитування "Особиста свобода, безпека та питання зброї". Читайте далі та дізнайтеся результати!

Результати соцопитування групи "Рейтинг" свідчать. про те, що українців, які є прихильниками легалізації зброї, стало більше, ніж кількість супротивників такого рішення.

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Стало відомо, що за останні чотири місяці значно зросла значущість для респондентів безпеки життя та захисту від терористичних і військових загроз – 52%.

А серед ключових прав, які гарантує Конституція України, найважливішим для респондентів сьогодні є право захищати своє життя – 58%. Також понад 90% опитаних згодні з тезою, що свобода є однією з головних цінностей для українців.

Загалом опитані висловлюють більше занепокоєння за безпеку своїх близьких та рідних, аніж за свою власну безпеку – 91% проти 63%.

Більш ніж удвічі зросла кількість тих, хто підтримує надання громадянам України права на володіння вогнепальною зброєю та боєприпасами. Сьогодні підтримують таку ініціативу 58%.

Цікаво, що близько 80% респондентів не відчували необхідності володіти вогнепальною зброєю до початку вторгнення росії.

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