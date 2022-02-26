У яких містах комендантська година починатиметься раніше: список

У деяких містах України внесені корективи до комендантської години. Детальніше – читайте у нашому матеріалі.

26 лютого влада деяких міст та областей змінила час початку комендантської години, пише zaxid.net.

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Все це задля більш ефективної боротьби з російськими ДРГ та контролю за порядком. В яких містах та регіонах тепер потрібно йти додому раніше:

Луганська область з 17:00 до 07:00;

Одеса з 19:00 до 06:00;

Дніпро з 20:00 до 06:00;

Київ та область з 17:00 до 8:00 (Комендантська година у Києві триватиме з 17:00 суботи 26 лютого до 8:00 понеділка 28 лютого);

Харківська область 18:00-6:00.

Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулицях в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп окупантів. Разом з тим, у разі повітряної тривоги усі мають покинути дім та перейти в укриття.

У містах просять із розумінням поставитися до ситуації та дотримуватися інструкцій. Така сама комендантська година діятиме й у неділю, 27 лютого.

У яких містах комендантська година починатиметься раніше

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