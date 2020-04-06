Пікап, який їздить на дровах, виставили на продаж: фото

В американському штаті Пенсільванія виставлено на продаж незвичайний пікап Dodge Dakota. Автомобіль переобладнали для їзди на дровах.

Пікап Dodge Dakota – 1995 року випуску з пробігом близько 160 тисяч кілометрів виставили на продаж. Але є одна особливість – авто може їздити на дровах. Проте власник машини зазначив, що при необхідності дров'яне обладнання можна зняти з автомобіля, адже автомобіль може їздити і на бензині.

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За авто власник хоче 3,5 тисячі доларів.

Водій газогенераторного Dodge живе в сільській місцевості і каже, що проблем з паливом рослинного походження ніколи не мав. Але власник авто не повідомив, скільки саме дров необхідно, щоб проїхати 100 кілометрів.

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