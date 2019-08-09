У яких країнах найбільше оформляють українські е-візи

З 20 тисяч електронних віз, виданих у 2019 році, більшу частину отримали громадяни Китаю. Найчастіше оформляють українські електронні візи з метою туризму.

За перше півріччя 2019 року найбільше українські електронні візи оформляли громадяни трьох країн – Китаю, Австралії і Саудівської Аравії. Про це в п'ятницю, 9 серпня, повідомив держсекретар МЗС Андрій Заєць у Twitter.

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Пишаємося в ⁦@MFA_Ukraine⁩ підсумками оформлення електронних віз до України за січень-липень 2019, якими користуються іноземці з 52 держав. Цьому зручному новітньому механізму лише дещо більше року, але цифри красномовно свідчать про його ефективність pic.twitter.com/idQCUkBQC5 — Andriy Zayats (@ZayatsAz) August 9, 2019

Він зазначив, що всього електронними візами України користуються іноземці з 52 країн. Так, у 2019 році МЗС централізовано оформив понад 20 000 електронних віз.

Найактивнішими користувачами сучасної веб-платформи МЗС е-віза стали громадяни Китаю (12125), Австралії (2368) і Саудівської Аравії (1787). Найчастіше оформляють українські електронні візи з метою туризму (16839), ділових поїздок (2355) і приватних подорожей (618).

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