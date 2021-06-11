У Xiaomi спростували міф, пов'язаний зі швидкою "смертю" батареї через швидку зарядку

Компанія детально відповіла на типові запитання про технології швидкої зарядки. Зокрема, інженери Xiaomi прокоментували чутки про те, що занадто високі струми приводять до деградації акумуляторів, і докладно розповіли про особливості 200-ватної фірмової зарядки HyperCharge.

Компанія заявила, що новинка безпечна у використанні. Її конструкція включає відразу чотири ступені захисту: від перегріву, перепадів по току та вольтажу, а також короткого замикання. Крім того, використання спеціального електроліту для акумулятора збільшує його ресурс, пише Gizmochina.

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Як стверджує Xiaomi, такі батареї зберігають 80% місткості навіть після 800 циклів швидкої зарядки потужністю 200 Вт. Це значно більше, ніж передбачають стандарти китайських регуляторів (60% після 400 циклів).

Крім того, вендор застосовує сплав родію та рутенію для виготовлення порту USB Type-C, що підвищує термін його служби, запобігаючи корозії. Спеціальний термодатчик визначає критичну температуру роз'єму, даючи сигнал електроніці про необхідність знизити потужність, або зовсім припинити процес зарядки. Нарешті, акумулятор надійно захищений від небезпечної швидкої розрядки завдяки продуманому розміщенню аноду та катоду.

Як працює швидкісна зарядка HyperCharge від Xiaomi:

Представники компанії відзначили, що ККД нової 200-ватної зарядки досягає 98,6%. Для відводу тепла від електроніки блоку живлення компанія використовує спеціальну композитну пластину з графіту й алюмінію. Визначальним же в технології швидкої зарядки та "життя" акумулятора інженери Xiaomi вважають дизайн і внутрішню ергономіку компонентів, а не максимальну потужність.

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