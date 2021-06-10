OnePlus Nord CE: представлено новий бюджетний смартфон з хорошою начинкою

У рамках спеціальної літньої презентації компанія OnePlus представила новий смартфон Nord CE (Core Edition). Важливо відзначити, що це лише оновлена ​​версія минулорічного Nord, а не повноцінне друге покоління.

Тому в деяких моментах апарат став кращим, а на чомусь виробник явно заощадив, щоб знизити підсумкову ціну. Про технічні характеристики та особливості OnePlus Nord CE розповіло видання GSMArena.

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OnePlus Nord CE отримав 6,43-дюймовий екран Fluid AMOLED з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 90 Гц. Заявлена ​​також підтримка функції Always on Display. Виробник робить великий акцент на малій товщині пристрою – усього 7,9 мм. Також вказується повернення 3,5-мм роз'єму для навушників. А ось про зникнення фірмового перемикача беззвучного режиму тактовно промовчали.

У смартфоні встановлений процесор Snapdragon 750G, натомість в OnePlus Nord – Snapdragon 765G. Зате місткість акумулятора зросла з 4115 до 4500 мАг. А підтримка технологія швидкої зарядки Warp Charge 30T Plus дозволяє заповнити 70% енергії за 30 хвилин.

Основна камера складається з трьох модулів замість чотирьох в оригінальному Nord, але роздільна здатність головного сенсора зросла до 64 Мп. Два інші – ультраширококутний на 8 Мп з кутом огляду 119 градусів і монохромний датчик з роздільною здатністю всього 2 Мп.

Технічні характеристики OnePlus Nord CE:

Дисплей: AMOLED, 6,43", 2400х1080, 90 Гц

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 750G

Оперативна пам'ять: 6/8/12 ГБ, LPDDR4X

Вбудована пам'ять: 128/256 ГБ, UFS 2.1

Основна камера: 64 Мп (f / 1.79) + 8 Мп (кут огляду 119 градусів) + 2 Мп (монохромний сенсор)

Фронтальна камера: 16 Мп

Акумулятор 4500 мАг, Warp Charge 30T Plus

Безпека: сканер відбитків пальців в екрані

ОС: Android 11 з інтерфейсом OxygenOS

NFC: є

Роз'єми: USB Type-C (USB 2.0), 3,5-мм

Розміри: 159,2 х 73,5 х 7,9 мм

Вага: 170 г

Прийом попередніх замовлень на OnePlus Nord CE стартує 11 червня за ціною від $ 315. Топова версія на 12 + 256 ГБ коштує $ 383. Продажі почнуться 16 червня, але поки тільки в Індії.

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