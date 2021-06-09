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Топовий смартфон Honor 50 показали на інсайдерському відео

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Honor 50 показали на реальному відео - фото 1
Honor 50 показали на реальному відео

За тиждень до презентації інсайдери опублікували відео з "живою" демонстрацією смартфона Honor 50. Короткий ролик не тільки підтверджує дизайн пристрою, але і дозволяє в деталях оцінити його забарвлення корпусу та реальні габарити.

Судячи з ролика, Honor 50 буде доступний у чотирьох варіантах забарвлення: чорному, сірому, зеленому та градієнтному.

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На корпусі гаджета чітко помітні решітки динаміків, роз'єм USB Type-C і слот для установки SIM-карт на нижній грані пристрою. Відсутність видимого сканера відбитків пальців натякає на його розташування під поверхнею AMOLED-дисплея.

На жаль, інсайдер не показує фронтальну панель пристрою, через що неясно, який саме екран отримала представлена ​​в кадрі новинка – плоский або загнутий з боків. При цьому на відео добре помітно, що смартфон отримає чотири датчики у складі модуля основної камери.

Очікується, що 16 червня компанія представить Honor 50 з процесором Snapdragon 778G, його Pro-версію з 100-мегапіксельною камерою і 100-ватною зарядкою, а також спеціальну версію Honor 50 SE. Вартість новинки поки невідома.

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