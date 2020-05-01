У Xiaomi розповіли про роботу перископної камери в Mi10 Youth Edition

На днях Xiaomi представила Mi10 Youth Edition – свій перший смартфон з перископним об'єктивом і 5-кратним оптичним зумом. У компанії вирішили детально розповісти про конструкції незвичайної камери і про одну хитрість, яка дозволила вмістити її в настільки тонкий корпус.

Як відомо, фокусна відстань безпосередньо залежить від відстані між об'єктивом і матрицею сенсора, яка, своєю чергою, пропорційна відстані від об'єктива до об'єкта, який фотографується.

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Через невелику товщину смартфонів збільшити відстань між сенсором і об'єктивом традиційними способами неможливо, тому виробники придумали перископну систему, де конструкція камери розташовується паралельно площині корпусу, а світло на неї потрапляє від дзеркальної призми. Саме таке рішення використовується і в новому Mi10 Youth Edition.

Перископний об'єктив дозволяє збільшити фокусну відстань, але чим більше наближення, тим сильніше відчувається вплив тремтіння камери, і навіть найменший рух може привести до зіпсованого кадру. Для вирішення цієї проблеми у Xiaomi застосували систему оптичної стабілізації, яка компенсує тряску смартфона. Важливо відзначити, що якщо у звичайних камерах рухливий тільки об'єктив, то у випадку з перископом зміщується також і дзеркало.

Ще однією особливістю перископної камери Mi10 Youth Edition стала технологія D-Cut. Її суть полягає в обрізанні частини об'єктива, що не впливає на зйомку. Завдяки цьому товщина об'єктива зменшена на 7,6%. Як результат, товщина самого смартфона становить всього 7,88 мм, що менше приблизно на міліметр у порівнянні з конкурентами, які теж використовують перископну камеру.

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