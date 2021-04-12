У мережі показали принцип роботи рідкої лінзи в Xiaomi Mi Mix Fold: відео

Xiaomi розповіла про одну з найцікавіших фішок недавно представленого Mi Mix Fold – рідку лінзу. Це перший раз, коли подібна технологія застосовується у мобільних пристроях. У новому звіті детальніше описаний принцип її роботи та переваги такого рішення.

Зазвичай лінзи робляться зі скла або прозорого оптичного пластику з фіксованим радіусом кривизни. У великих фотоапаратах наближення і віддалення лінзи від матриці дозволяють змінювати фокусну відстань, щоб знімати як дрібні об'єкти у макрорежимі, так і щось на великій відстані. У смартфонах через обмеження розмірів корпусу таке складно реалізувати. Застосування рідкої лінзи якраз і усуває це обмеження, пише GizChina.

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У Mi Mix Fold рідка лінза використовується у парі з 8-мегапіксельним сенсором. У режимі телеоб'єктива камера забезпечує 3-кратне оптичне наближення для зйомки далеких об'єктів. Однак при зміні форми лінзи смартфон може фокусуватися з відстані всього 3 см з 12,25-кратним оптичним наближенням, яке може бути ще більшим з урахуванням використання цифрового зуму. Додатково зазначається, що зміна форми рідкої лінзи відбувається максимально плавно, що особливо важливо при зйомці відео, адже на підсумковому ролику не буде помітно різкого переходу.

Багатьох цікавить питання оптичних характеристик лінзи. За запевненням Xiaomi, всередині міститься інертна рідина на основі фторованого полімеру, здатна підтримувати високі оптичні показники як при низьких, так і при високих температурах. Крім того, обробка компонентів на нанорівні забезпечує високу точність поверхні рідини, завдяки чому досягається краща якість зображення.

Крім того, рідина у лінзі Mi Mix Fold має наднизький показник заломлення світла і характеристики дисперсії, ніж флюорит, який традиційно використовується у SLR-лінзах. Отже, знижується хроматична аберація під час фокусування. Зміна оптичного фокусної відстані також знижує зміну сферичної аберації у процесі фокусування, дозволяючи домогтися більшої різкості по центру кадру.

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