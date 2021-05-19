У Xiaomi Mi Band 6 з'явилася можливість відповідати на повідомлення: як вона працює

У Mi Band 6 можна відповідати на повідомлення

Для випущеного нещодавно фітнес-браслета Xiaomi Mi Band 6 почалося поширення нової прошивки. Вона розширює можливості пристрою. Так, уперше у трекерах компанії з'явилася можливість відповідати на вхідні текстові повідомлення.

Досі власники Xiaomi Mi Band 6, як і всіх попередніх моделей, могли лише переглядати текст вхідних повідомлень. Але з оновленням до прошивки 1.0.1.32 була додана й можливість відповідати на них, пише Gizmochina.

Це цікаво: Apple AirTag порівняли з носом службової собаки: відео

Поки ця функція працює вкрай обмежено. Наприклад, вона доступна тільки при використанні Android-смартфона і, як повідомляється, скористатися нею можуть тільки мешканці Китаю. Крім того, відповідати можна тільки заздалегідь заготовленими фразами.



Наразі ця функція працює з Android-смартфонами та лише на території Китаю

Серед інших нововведень в описі прошивки йдеться про розширення налаштувань цільового темпу для бігу просто неба, додавання підтримки техніки Pomodoro та виправлення помилок.

Оновлення трекера здійснюється через мобільний додаток Mi Fit версії не нижче 5.1.0.

Читайте також: 50 додатків, які найшвидше розряджають смартфон