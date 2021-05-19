На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Xiaomi Mi Band 6 з'явилася можливість відповідати на повідомлення: як вона працює
-
- 7
Для випущеного нещодавно фітнес-браслета Xiaomi Mi Band 6 почалося поширення нової прошивки. Вона розширює можливості пристрою. Так, уперше у трекерах компанії з'явилася можливість відповідати на вхідні текстові повідомлення.
Досі власники Xiaomi Mi Band 6, як і всіх попередніх моделей, могли лише переглядати текст вхідних повідомлень. Але з оновленням до прошивки 1.0.1.32 була додана й можливість відповідати на них, пише Gizmochina.
Це цікаво: Apple AirTag порівняли з носом службової собаки: відео
Поки ця функція працює вкрай обмежено. Наприклад, вона доступна тільки при використанні Android-смартфона і, як повідомляється, скористатися нею можуть тільки мешканці Китаю. Крім того, відповідати можна тільки заздалегідь заготовленими фразами.
Наразі ця функція працює з Android-смартфонами та лише на території Китаю
Серед інших нововведень в описі прошивки йдеться про розширення налаштувань цільового темпу для бігу просто неба, додавання підтримки техніки Pomodoro та виправлення помилок.
Оновлення трекера здійснюється через мобільний додаток Mi Fit версії не нижче 5.1.0.
Читайте також: 50 додатків, які найшвидше розряджають смартфон
-
18:50Ця сексуальна модель вражає схожістю з Меган Фокс (18+)
-
18:39У Xiaomi Mi Band 6 з'явилася можливість відповідати на повідомлення: як вона працює
-
18:23Гороскоп на 20 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:12alyona alyona спародіювала американського репера у зухвалому образі: фотопорівняння
-
17:54Тривалість вашого сну може свідчити про загрозу розвитку діабету: перевірте себе
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:39У Google розробили технологію, яка допомагає людям визначати шкірні захворювання
-
17:249 ідеальних незнайомців: дивіться тизер нового серіалу з Ніколь Кідман
-
17:11Пасмо з 6 волосинок з голови Курта Кобейна продали на аукціоні за шалену суму
-
16:53Toyota показала на відео пікап Tundra нового покоління
-
16:40Наймолодша мільярдерка світу спокусила мережу гарячими фото на яхті
-
16:23В Іспанії запустили курс реабілітації для корупціонерів, які не можуть перестати красти
-
16:12Французький художник латає ями на дорогах мозаїками, перетворюючи вулиці в артоб'єкти
-
15:49Журналістка BBC взяла з собою на роботу донечку: тепер вона – зірка мережі (відео)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:31Дивіться, як виглядає наймиліший кемпер у світі на базі маленького електрокара Microlino
-
15:15Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото)
-
14:48Рембо і Міцний горішок з'явилися у трейлері нового сезону Call of Duty: відео
-
14:20Від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг: знімок з космосу
-
13:47У Китаї 300-метровий хмарочос, який несподівано захитався, налякав тисячі людей: відео
-
13:19Українських заробітчан вакцинуватимуть на кордоні з Польщею
-
12:54В Італії посеред озера з'явилися будівлі затопленого села
-
12:33Трініті представила Україну: реакції мережі на виступ GO_A на Євробаченні 2021
-
12:22У підручнику для школярів знайшли посилання на порносайт: фотофакт
-
11:51Прості способи підтримувати мозок і тіло у формі
-
18:50Ця сексуальна модель вражає схожістю з Меган Фокс (18+)
-
15:15Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото)
-
12:33Трініті представила Україну: реакції мережі на виступ GO_A на Євробаченні 2021
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 травня
-
07:30У мережі показали величезне звалище "живих" китайських авто
-
00:14Євробачення 2021: оголошені результати голосування в першому півфіналі
- 18 травня
-
21:30ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал, у якому виступає Україна
-
18:47В Україні починає працювати онлайн-прописка: подробиці
-
16:21Як змінювалася британська жінка без віку Джоді Тернер-Сміт: фото 18+
-
14:59Євробачення 2021: де дивитись перший півфінал, у якому виступлять GO_A
-
12:30Власний острів – не розкіш: британський мільйонер вражає своїм способом життя
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 травня
-
07:20Ідеальний сніданок для тих, хто на дієті
- 17 травня
-
20:16Радники Єлизавети II закликали її позбавити принца Гаррі усіх титулів
-
16:50Які залежності притаманні різним знакам Зодіаку: від алкоголю і до похвали
-
12:28Найкумедніші стрижки, які ніхто б не захотів повторити (фото)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 травня
- 16 травня
-
20:22Дівчина тижня: гімнастка Ліза Мейсон, яка заводить своєю гнучкістю на пікантних фото (18+)
-
17:49Як приготувати бургер на мангалі: покроковий рецепт у відео
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:20Найгарячіші образи Меган Фокс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 травня
- 15 травня
-
21:4888-річний художник-любитель показав за допомогою малюнків свій рік на карантині
-
18:47Що буде з організмом, якщо з'їдати усього 1 банан на день: пояснення дієтологині
-
15:00ТОП 25+ фільмів про космос, які варто переглянути