У Windows XP знайшли секретну тему з елементами оформлення Mac OS: фотофакт

У Windows XP виявили секретні теми оформлення, які додали в систему ще під час ранньої розробки, але ніколи не випускали публічно. Однією з них виявилася Candy – вона робить комп'ютер схожим на Mac і повторює багато елементів оформлення з теми Apple Aqua, яку використовували в Mac OS X 10.0.

Як припустили фахівці, Candy була тестовою темою, яку розробники використовували при створенні двіжка оформлення тем на ранніх етапах створення ОС. В описі теми відзначено, що вона призначена тільки для внутрішнього використання і зазначено "Whistler skin with eye candy". Слово "Whistler" – кодове ім'я Windows XP до виходу на ринок.

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До фінальної версії XP у 2001 році Microsoft перейшла на синю-зелену тему Luna. Двіжок тем у Windows XP став одним з найбільших нововведень в системі – це дозволило створювати свої оформлення всім охочим.

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