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Amazon показав дрона-охоронця, який літає по дому і знімає все на відео

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Дрон-охоронець Always Home Cam - фото 1
Дрон-охоронець Always Home Cam / techcrunch

Літаючого монстра представила компанія Ring, яку пару років назад придбав Amazon. Дрон-охоронець називається Always Home Cam. У продаж камера надійде тільки у наступному році, але розробники вже представили яскраву рекламу, яка дозволить розібрати всю партію за попереднім замовленням.

Always Home Cam представили як компактну, легку, автономно літаючу кімнатну камеру. Але головна її перевага, пишуть розробники, в тому, що вона дарує власникові душевний спокій. Коштувати таке чудо техніки буде близько 250 доларів.

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Суть полягає в наступному: за допомогою спеціальних датчиків, встановлених, наприклад, біля входу в будинок, дрон дізнається, що двері зламали. Пристрій стрімко злітає і спрямовується в бік грабіжників. Гаджет оснащений камерою, яка транслює все, що відбувається у прямому ефірі на смартфон господаря. А якщо все тихо і спокійно, Always Home Cam ховається в спеціальній док-станції і нікого не турбує.

Перед початком використання власник повинен "показати" дрону карту свого будинку. Завдяки цьому Always Home Cam знатиме, де яка кімната розташована, і зможе вилетіти в конкретну точку будинку на вимогу господаря.

Запрограмувати пристрій теж можна по-різному: дрон може злітати тільки після сигналізації, а може на прохання власника, який переживає, чи не забув він вимкнути праску. Крім того, пристрій уміє облітати перешкоди, так що меблям, тваринам та іншим домашнім мешканцям нічого не загрожує.

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Джерело: techcrunch
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