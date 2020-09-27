Amazon показав дрона-охоронця, який літає по дому і знімає все на відео

Літаючого монстра представила компанія Ring, яку пару років назад придбав Amazon. Дрон-охоронець називається Always Home Cam. У продаж камера надійде тільки у наступному році, але розробники вже представили яскраву рекламу, яка дозволить розібрати всю партію за попереднім замовленням.

Always Home Cam представили як компактну, легку, автономно літаючу кімнатну камеру. Але головна її перевага, пишуть розробники, в тому, що вона дарує власникові душевний спокій. Коштувати таке чудо техніки буде близько 250 доларів.

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Amazon’s new Ring drone stops the world’s most hapless thief in bass-slapping ad https://t.co/6OVfKNidgg pic.twitter.com/ohRAR6ZPkb — The Verge (@verge) September 24, 2020

Суть полягає в наступному: за допомогою спеціальних датчиків, встановлених, наприклад, біля входу в будинок, дрон дізнається, що двері зламали. Пристрій стрімко злітає і спрямовується в бік грабіжників. Гаджет оснащений камерою, яка транслює все, що відбувається у прямому ефірі на смартфон господаря. А якщо все тихо і спокійно, Always Home Cam ховається в спеціальній док-станції і нікого не турбує.

Перед початком використання власник повинен "показати" дрону карту свого будинку. Завдяки цьому Always Home Cam знатиме, де яка кімната розташована, і зможе вилетіти в конкретну точку будинку на вимогу господаря.

Запрограмувати пристрій теж можна по-різному: дрон може злітати тільки після сигналізації, а може на прохання власника, який переживає, чи не забув він вимкнути праску. Крім того, пристрій уміє облітати перешкоди, так що меблям, тваринам та іншим домашнім мешканцям нічого не загрожує.

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