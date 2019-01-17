У Windows виявили небезпечний вірус-вимагач

Дослідники в області кібербезпеки повідомили про поширення хакерських атак за допомогою вірусу-вимагача Djvu.

Як зазначає портал Bleeping Computer, шкідливе ПЗ потрапляє в комп'ютер, коли користувач качає так звані "кряки" (програми для злому ліцензійного софту та ігор) і додатки для блокування рекламних банерів в браузері.

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Експерти встановили, що вірус завантажує на комп'ютер чотири файли, які паралізують роботу операційної системи. При цьому на екрані з'являється підроблене повідомлення про оновлення Windows.

Вірусу-вимагача Djvu блокує роботу ОС

Програма блокує роботу системи і здатна шифрувати нові файли. Після зараження можна знайти документ з контактами вимагачів. Ціна розшифровки не вказується. Повернути дані без допомоги хакерів поки неможливо, підкреслюють аналітики.

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