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Instagram анонсував нову цікаву функцію

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У багатьох користувачів Instagram є більше однієї сторінки - фото 1
У багатьох користувачів Instagram є більше однієї сторінки / Respage

Соціальна мережа Instagram оголосила про те, що робить множинний постинг для різних акаунтів в один і той же час можливим і легко здійсненним.

Ця технологічна особливість є дійсно цікавою для багатьох користувачів, а особливо для компаній, у яких є більше одного Instagram-аккаунта.

І ще: Instagram дозволив розмовляти у повідомленнях

Варто відзначити той факт, що у багатьох користувачів цієї соціальної мережі є більше одного облікового запису, як правило для поділу особистого та професійного життя, а вже в контексті компаній цей аспект набуває воістину номінального характеру, зважаючи на свою масштабність.

Сама можливість дозволяє користувачам оформляти один і той же контент для декількох акаунтів одночасно, не змушуючи його перезаходити в інші акаунти, що значно економить час: особливо якщо ми говоримо про потреби компаній. Передбачається, що соціальна мережа поступово буде націлюватися на те, щоб покращувати свій функціонал з акцентом на поліпшення окремих технологій і можливостей мережі.

Читайте також: Instagram буде описувати свої фото, і ось чому

Джерело: tubefilter
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