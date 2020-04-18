У Windows 10 з'явиться зручна функція з MacOS

Не тільки Android і iOS "підглядають" одна в одної різні функції, але і Windows з macOS. Як стало відомо, Microsoft вирішила реалізувати у свій операційній системі певну подобу знаменитого Spotlight компанії Apple. Подібний просунутий інструмент з'явиться у Windows 10 з наступним великим оновленням.

У Windows 10 вже є вбудований пошук, який розташований біля меню "Пуск". Його цілком достатньо для більшості пересічних користувачів, але для просунутіших "юзерів" можливостей цієї стандартної функції недостатньо. У ній немає підтримки плагінів і багатьох інших потрібних їм опцій.

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Як повідомляється, новий пошук пропонуватиме більше можливостей і по суті стане заміною наявної програми "Виконати", яка запускається комбінацією клавіш Win + R.

Так може виглядати оновлена програма:

Передбачається, що новий інструмент у Windows 10 стане певною альтернативою популярному додатку Alfred для macOS, який своєю чергою є просунутішою версією стандартного Spotlight і дозволяє виконати практично будь-яке завдання всередині ОС. Повідомляється, що Microsoft тісно співпрацює з розробниками додатків з відкритим вихідним кодом і авторами утиліт для Windows, щоб інтегрувати у пошук різні плагіни.

Нова функція з рядом інших змін з'явиться в наступному великому оновленні Windows 10, реліз якого запланований на травень цього року.

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