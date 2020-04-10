Сканер відбитків пальців у цих смартфонах найлегше обдурити

Сканер відбитків пальців – один з найпопулярніших способів біометричної аутентифікації у виробників і користувачів смартфонів. Але, за заявою компанії Talos Security Group (TSG), далеко не найбезпечніший.

За результатами недавнього тестування експерти оцінили захист пристроїв, представлених на ринку. Фахівці заявили, що 80% гаджетів мають низький рівень захисту. Їм вдалося обдурити більшість датчиків значно легше, ніж очікувалося.

Це цікаво: MIUI 11 прокачала довгоочікувану функцію: фанати будуть у захваті

Представники Talos Security Group вивчили алгоритм роботи сканерів, встановлених у гаджетах Apple, Samsung, Microsoft та інших компаній. Для спроби розблокування пристроїв використовувався підроблений відбиток пальців, за допомогою якого обійти захист вдалося у 80% випадків. Серед найбільш вразливих пристроїв виявилися Apple iPhone 8, MacBook Pro (2018) і Samsung Galaxy S10 (у ньому використовується ультразвуковий сканер відбитків пальців). У зв'язку з тим, що логіка роботи сенсора заснована на прогнозі зображення відбитка, у 90% випадків злом виявився успішним.

iPhone 8 виявився одним з найменш надійних

Примітно, що на Samsung Galaxy A70 жоден з двадцяти підготовлених муляжів не спрацював. Утім, знайшовся у моделі і супутній недолік – смартфон зчитував відбитки значно довше, ніж більшість учасників тестування.

Вердикт фахівців Talos Security Group виявився невтішним – за їхніми словами, найпоширеніший тип аутентифікації не можна назвати безпечним. В ролі альтернативи вони порекомендували використовувати пін-код для розблокування дисплея: ймовірність його вгадування значно нижча.

Читайте також: ТОП найпотужніших смартфонів за результатами бенчмарку AnTuTu