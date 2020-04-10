Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Сканер відбитків пальців у цих смартфонах найлегше обдурити

  • 27
Сканери розблокування у цих смартфонах легко обдурити - фото 1
Сканери розблокування у цих смартфонах легко обдурити

Сканер відбитків пальців – один з найпопулярніших способів біометричної аутентифікації у виробників і користувачів смартфонів. Але, за заявою компанії Talos Security Group (TSG), далеко не найбезпечніший.

За результатами недавнього тестування експерти оцінили захист пристроїв, представлених на ринку. Фахівці заявили, що 80% гаджетів мають низький рівень захисту. Їм вдалося обдурити більшість датчиків значно легше, ніж очікувалося.

Це цікаво: MIUI 11 прокачала довгоочікувану функцію: фанати будуть у захваті

Представники Talos Security Group вивчили алгоритм роботи сканерів, встановлених у гаджетах Apple, Samsung, Microsoft та інших компаній. Для спроби розблокування пристроїв використовувався підроблений відбиток пальців, за допомогою якого обійти захист вдалося у 80% випадків. Серед найбільш вразливих пристроїв виявилися Apple iPhone 8, MacBook Pro (2018) і Samsung Galaxy S10 (у ньому використовується ультразвуковий сканер відбитків пальців). У зв'язку з тим, що логіка роботи сенсора заснована на прогнозі зображення відбитка, у 90% випадків злом виявився успішним.

iPhone 8 виявився одним з найменш надійних - фото 397317
iPhone 8 виявився одним з найменш надійних

Примітно, що на Samsung Galaxy A70 жоден з двадцяти підготовлених муляжів не спрацював. Утім, знайшовся у моделі і супутній недолік – смартфон зчитував відбитки значно довше, ніж більшість учасників тестування.

Вердикт фахівців Talos Security Group виявився невтішним – за їхніми словами, найпоширеніший тип аутентифікації не можна назвати безпечним. В ролі альтернативи вони порекомендували використовувати пін-код для розблокування дисплея: ймовірність його вгадування значно нижча.

Читайте також: ТОП найпотужніших смартфонів за результатами бенчмарку AnTuTu

Джерело: talosintelligence
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Американський Playboy чи український Лель? Вгадай, звідки це гаряче фото
  • Вчора, 14:00
  • 2080
ТОП-6 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити
  • 08 квітня, 16:22
  • 599
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2215420
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони