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У WhatsApp з'явиться корисне нововведення: багатьом сподобається

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WhatsApp - фото 1
WhatsApp / tech

У месенджер WhatsApp додадуть мультимедійні повідомлення з терміном дії. Вони будуть щезати, як тільки одержувач покине чат.

Розробники WhatsApp випустили бета-версію 2.20.201.1 свого месенджера для Android, що містить нову функцію надсилання мультимедійних повідомлень з терміном дії.

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Ця функція, як і функція повідомлень з терміном дії, дозволить користувачам надсилати мультимедійні файли (зображення, відео та GIF-файли), які автоматично зникають, коли одержувач залишає чат. WhatsApp дозволить користувачам відправляти такі мультимедіа, натиснувши нову кнопку таймера. При натисканні кнопка стане зеленою, повідомляючи, що термін дії мультимедійного повідомлення, яким вони збираються поділитися, закінчиться автоматично.

У WhatsApp з'явиться корисне нововведення: багатьом сподобається - фото 426784

У WhatsApp з'явиться корисне нововведення: багатьом сподобається - фото 426785

Однак, на відміну від повідомлень, мультимедійні дані, які використовуються за допомогою цієї нової функції, не матимуть конкретного терміну дії. Вони будуть пропадати, як тільки одержувач покине чат. При цьому ніяких слідів або повідомлень про видалення в чаті не залишиться.

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Джерело: xda-developers
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