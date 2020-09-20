Тільки для уважних: епічні сходи здивували Reddit

Інколи дизайнери інтер'єрів проявляють більше креативності, аніж практичності, через що звичайні предмети побуту перетворюються у справжнісінькі атракціони. Так трапилось і з цими сходами.

На платформі Reddit користувач з ніком IsItKandar поділився епічним фото зі свого дому, яке швидко піднялось у стрічку топів. За короткий час допис зібрав понад 46 тисяч балів та майже тисячу коментарів.

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А все тому, що хлопець розмістив знімок своїх сходів у рубриці "невдалий дизайн", зазначивши, що тут для них і місце. І з автором складно не погодитись, адже навіть з хорошим зором та без спиртного у крові вони більше схожі на глюк текстури, як в іграх. Вночі ними краще не користуватись.

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