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Twitter буде фільтрувати образливі особисті повідомлення

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Twitter буде фільтрувати образливі особисті повідомлення - фото 1

Соцмережа Twitter запускає інструмент, який буде фільтрувати образливі повідомлення і спам в Direct Messages. Функція стане корисною для користувачів, у яких приватні повідомлення відкриті для всіх.

Популярність соціальних мереж привела до того, що багато людей отримують образливі повідомлення від хейтерів, якими є часто анонімні користувачі. Найбільше від цього страждають популярні люди, які ведуть свої сторінки в соцмережах.

І ще: Як соцмережі насправді впливають на психіку

Щоб уникнути ненависті і образ розробники соцмережі для Twitter створили інструмент, який буде фільтрувати образливі грубі повідомлення в Direct Messages. Компанія анонсувала такий інструмент кілька тижнів тому, а днями заявила, що він тепер доступний для користувачів Twitter на платформах iOS, Android і десктопних версіях соцмережі.

Тепер в системі з'явиться ящик "додаткових повідомлень", куди будуть відправлятися особисті повідомлення від користувачів, на яких ви не підписані. Система буде автоматично визначати образи і спам в таких повідомлення, і запропонує їх видалити, перед тим, як ви їх відкриєте.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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