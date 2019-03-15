У WhatsApp знайшли нову важливу функцію

У месенджері WhatsApp виявлена ​​нова функція, за допомогою якої можна перевіряти фотографії на справжність. Про це розповіли у блозі WABetaInfo.

У бета-версії 2.19.73 автор блогу виявив нову функцію під назвою "пошук за зображенням". З її допомогою можна перевіряти фото на справжність за допомогою пошукової системи Google.

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Зокрема, користувач може швидко завантажити знімок у пошуковик і знайти або ідентичні, або схожі картинки. Це, своєю чергою, дозволяє визначити, чи є власник акаунта реальним і чи використовує він фотошоп. Наразі для користувачів функція недоступна. Самі розробники теж не анонсували її додавання.

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