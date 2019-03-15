Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

У WhatsApp знайшли нову важливу функцію

  • 15
Користувач може швидко завантажити знімок у пошуковик - фото 1
Користувач може швидко завантажити знімок у пошуковик / Wired

У месенджері WhatsApp виявлена ​​нова функція, за допомогою якої можна перевіряти фотографії на справжність. Про це розповіли у блозі WABetaInfo.

У бета-версії 2.19.73 автор блогу виявив нову функцію під назвою "пошук за зображенням". З її допомогою можна перевіряти фото на справжність за допомогою пошукової системи Google.

І ще: WhatsApp припиняє роботу на деяких гаджетах

Зокрема, користувач може швидко завантажити знімок у пошуковик і знайти або ідентичні, або схожі картинки. Це, своєю чергою, дозволяє визначити, чи є власник акаунта реальним і чи використовує він фотошоп. Наразі для користувачів функція недоступна. Самі розробники теж не анонсували її додавання.

У WhatsApp знайшли нову важливу функцію - фото 314623

Читайте також: Twitter відкриває доступ до нового експериментального додатку

Джерело: wabetainfo
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
  • 13 березня, 18:00
  • 1913
Гороскоп на 15 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 18:00
  • 159
З днем народження: найкращі привітання українською мовою
  • Вчора, 13:28
  • 1316258
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Гаджети