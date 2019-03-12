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Twitter відкриває доступ до нового експериментального додатку

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Twitter запускає новий додаток - фото 1
Twitter запускає новий додаток / techcrunch

Twitter готується запустити новий додаток Twttr, призначений для обміну повідомленнями. Додаток поки є в режимі тестування і лише для гаджетів, які працюють на операційній системі iOS.

Twttr було вперше представлено на конференції CES в січні цього року. Він спрямований на те, щоб запропонувати користувачам Twitter більш експериментальний простір для тестування, де компанія може випробувати нові ідеї за межами своєї загальнодоступної мережі, отримати зворотній зв'язок від тестувальників, а потім розробити нові функції в результаті того, що вона дізнається.

Варто знати: Негайно видаліть ці додатки зі свого телефону

Спочатку новий додаток Twttr буде зосереджений на тестуванні нових дизайнів для чатів. Бета-додаток доступний поки що лише для iOS, а всім тим, хто хоче взяти участь в тестуванні, потрібно буде залишити спеціальну заявку.

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Джерело: techcrunch
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