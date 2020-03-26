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Карантин Коронавірус

У В'єтнамі роблять бургери у формі вірусу

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Бургер - фото 1
Бургер

У В'єтнамі готують бургери у формі вірусу. Відео опубліковано в YouTube.

Страва зовні нагадує вірус. Вона має великий успіх – не тільки насичує, а й допомагає психологічно.

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"У нас кажуть: якщо Ви чогось боїтеся, треба це з'їсти. І тільки-но Ви з'їсте гамбургер у формі вірусу, він більше не буде для Вас страшним", – розповів автор коронабургера. Для виготовлення коронабургерів використовується овочевий сік і порошок зеленого чаю. Зовні бургер нагадує структуру вірусу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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