Три причини почати ранок з йогурту

Сніданок має бути різноманітним і збалансованим. Ось деякі варіанти смачного і корисного сніданку для вас.

Ця аксіома залишається непохитною на устах мільйонів дієтологів світу. Але який напій вибрати з ранку, щоб організм був бадьорим і повним енергії? Кава – найпоширеніша відповідь. Але, на жаль, це зовсім не так. Свою увагу краще зосередити на йогурті. Отже, три причини, чому цей кисломолочний продукт повинен завжди бути на вашому столі під час сніданку.

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Причина 1 – завдяки йогурту ви забудете про депресію. Виявляється, лактобактерії діють на людину таким чином, що знижують рівень гормону під назвою кінуренін. Саме останній відповідає за стан депресії і пригніченості.

Причина 2 – процес швидкого схуднення залежить від йогурту. Як би дивно це не звучало, але чим жирніше йогурт за структурою, тим вище ймовірність того, що корисні бактерії налагодять мікрофлору всередині кишківника і суттєво прискорять метаболізм.

Причина 3 – ніякого кави. Якщо вже ви прислухалися до порад дієтологів і почали пити вранці йогурт, то про каву потрібно забути! Дослідники довели, що запиваючи гарячими напоями харчові добавки і пробіотичні йогурти, ми порушуємо процес засвоєння корисних вітамінів і мінералів.

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