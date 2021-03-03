У В'єтнамі кур'єр спіймав дівчинку, котра впала з 12 поверху: відео

У в'єтнамському місті Ханой кур'єр служби доставки зловив дворічну дівчинку, яка впала з балкона 12-го поверху. Ось що означає бути в правильному місці у правильний час.

31-річний Нгуен Нгок Ман сидів у своїй машині в очікуванні заявки на доставку, аж раптом почув плач дитини та крики. Висунувши голову з вікна, він побачив дівчинку, яка перебувала на висоті майже 50 метрів над землею.

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Кур'єр швидко вистрибнув з автомобіля і виліз на дашок сусіднього будинку, щоб підібратися ближче, якщо дитина впаде. Коли дівчинка все ж почала падати, чоловік втратив рівновагу, але все одно спробував зловити її та не дати їй приземлитися прямо на землю. Дитина у результаті впала на коліна кур'єру.

Au Viêt Nam, Nguyen Ngoc Manh, un livreur de 31 ans, a sauvé ce dimanche un enfant qui a fait une chute du 12e étage. Grâce à son acte héroïque, le bébé est vivant et hors de danger. Hier, Nguyen Ngoc a fait la UNE des différents médias du pays. pic.twitter.com/xKcYMf6FD4 — Le Média Positif (@LMPositif) March 2, 2021

"Я обняв її, а потім побачив, що у неї з рота йде кров, і дуже злякався", – сказав Нгуєн.

Дівчинку доставили в лікарню, там у неї діагностували вивих стегна, але інших травм не було. Кур'єр же трохи пошкодив руку.

Нгуєн розповів, що після цього випадку став дуже популярним у фейсбуці, проте сам героєм себе не вважає, тому що "будь-хто вчинив би так", спробувавши врятувати дитину. Деякі люди пропонують Нгуєну подарунки та гроші, але він від усього відмовляється.

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