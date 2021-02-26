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Американець пожертвував 20 млн доларів університету, який колись кинув через брак грошей

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Чоловік пожертвував своєму університету 20 млн доларів - фото 1
Чоловік пожертвував своєму університету 20 млн доларів

У 1963 році американець Кельвін Тайлер був змушений покинути виш, бо йому не вистачало грошей на оплату навчання. Тепер він розбагатів і пожертвував альма-матер 20 мільйонів доларів.

Тайлер вступив до Державного коледж Моргана (у 1975 році став університетом) у 1961 році, він вивчав бізнес-адміністрування. Кельвін став першим у своїй родині, хто вирішив отримати вищу освіту, проте через пару років йому довелося покинути коледж через фінансові труднощі.

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Однак у Тайлера все одно залишалися неоплачені рахунки, тому він влаштувався водієм у компанію з експрес-доставці UPS. Він сильно просунувся по службі й у результаті став директором одного з відділів компанії.

Американець пожертвував 20 млн доларів університету, який колись кинув через брак грошей - фото 449362
Свого часу чоловікові не вистачило грошей, щоб закінчити навчання / Фото Unsplash

Проте Тайлер завжди пам'ятав про проблему, з якою колись зіткнувся сам і яку досі відчувають багато студентів. Він і його дружина вирішили допомогти людям, які не мають можливості закінчити навчання у виші, і пожертвували Державному коледжу Моргана $ 20 млн. Завдяки цьому фінансову допомогу вже отримали 222 студенти.

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Джерело: Independent
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