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Суд Китаю зобов'язав чоловіка відшкодувати колишній дружині компенсацію за роботу по дому

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Чоловік подав на розлучення, і тепер винен дружині гроші - фото 1
Чоловік подав на розлучення, і тепер винен дружині гроші

Такого ми ще не чули. У Китаї суд зобов'язав чоловіка при розлученні компенсувати дружині роботу по дому. Тобто йому потрібно заплатити. їй за те, що вона вправлялася по дому протягом їхнього шлюбу.

Пара одружилася у 2015 році, у подружжя з'явився син. У 2018 році Чен і Ван роз'їхалися, а торік чоловік подав на розлучення. Його дружина у відповідь зажадала розділу майна та фінансової компенсації за роботу по дому і догляду за дитиною, в яких її чоловік, як стверджує жінка, участі не брав.

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Суд зобов'язав Чена виплачувати ексдружині аліменти у розмірі 2000 юанів на місяць (8,6 тисячі гривень), а також виплатити їй одноразову компенсацію у розмірі 50 тисяч юанів (216 тисяч гривень) за роботу по дому, яку вона виконувала протягом п'яти років їхнього шлюбу.

Суд Китаю зобов'язав чоловіка відшкодувати колишній дружині компенсацію за роботу по дому - фото 449221
За хатню роботу чоловік зобов'язаний компенсувати 216 тисяч гривень / Фото Unsplash

Суд у Китаї вперше ухвалив подібне рішення. Це стало можливим після того, як 1 січня в країні набув чинності новий закон про шлюб.

Раніше подружжя при розлученні могло зажадати таку компенсацію, тільки якщо це прописано в їхньому шлюбному договорі. Тепер це застереження із закону прибрали. Зауважимо, що шлюбний контракт в Китаї укладають тільки 3-5% пар.

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Джерело: South China Morning Post
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