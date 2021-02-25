Суд Китаю зобов'язав чоловіка відшкодувати колишній дружині компенсацію за роботу по дому

Такого ми ще не чули. У Китаї суд зобов'язав чоловіка при розлученні компенсувати дружині роботу по дому. Тобто йому потрібно заплатити. їй за те, що вона вправлялася по дому протягом їхнього шлюбу.

Пара одружилася у 2015 році, у подружжя з'явився син. У 2018 році Чен і Ван роз'їхалися, а торік чоловік подав на розлучення. Його дружина у відповідь зажадала розділу майна та фінансової компенсації за роботу по дому і догляду за дитиною, в яких її чоловік, як стверджує жінка, участі не брав.

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Суд зобов'язав Чена виплачувати ексдружині аліменти у розмірі 2000 юанів на місяць (8,6 тисячі гривень), а також виплатити їй одноразову компенсацію у розмірі 50 тисяч юанів (216 тисяч гривень) за роботу по дому, яку вона виконувала протягом п'яти років їхнього шлюбу.



За хатню роботу чоловік зобов'язаний компенсувати 216 тисяч гривень / Фото Unsplash

Суд у Китаї вперше ухвалив подібне рішення. Це стало можливим після того, як 1 січня в країні набув чинності новий закон про шлюб.

Раніше подружжя при розлученні могло зажадати таку компенсацію, тільки якщо це прописано в їхньому шлюбному договорі. Тепер це застереження із закону прибрали. Зауважимо, що шлюбний контракт в Китаї укладають тільки 3-5% пар.

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