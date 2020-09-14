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У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу

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Собака, який псує всі фото - фото 1
Собака, який псує всі фото / instagram.com/yokokikuchi_ks

У кожного в компанії є людина, як ненавмисно або спеціально псує всі спільні фото. Прикладом такого товариша є цей веселий собака на прізвисько Хіна. Вона перетворює у мем кожне фото зі своїми пухнастими колегами.

Кумедний пухнастик породи Шіба-іну на прізвисько Хіна став зіркою мережі через своє неймовірне уміння зіпсувати кожне фото. Її господарка – Йоко з Японії, яка працює інструктором з йоги та має чотирьох кумедних собак. Тому часто Хіна позує разом з друзями для милих фото, які перетворюються у меми. Річ у тому, що інші пухнастики радо позують на камеру, а от Хіна має власне бачення красивих знімків.

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Хоч Йоко і намагалась навчити улюбленця поводитись спокійно, але користувачам мережі настільки сподобалась харизма білосніжної Шіба-іну, що вона просто змирилась. Зате тепер за профілем собак японки, де регулярно з'являються свіжі фото собак, стежать понад 80 тисяч користувачів, і їх кількість збільшується кожного дня. Бо у всіх є такий друг:

У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу - фото 425384

У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу - фото 425385

У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу - фото 425386

У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу - фото 425387

У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу - фото 425388

У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу - фото 425389

У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу - фото 425390

У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу - фото 425391

У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу - фото 425392

У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу - фото 425393

У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу - фото 425394

У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу - фото 425395

У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу - фото 425396

У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу - фото 425397

У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу - фото 425398

У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу - фото 425399

У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу - фото 425400

Джерело всіх фото: instagram.com/yokokikuchi_ks

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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