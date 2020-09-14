У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу

У кожного в компанії є людина, як ненавмисно або спеціально псує всі спільні фото. Прикладом такого товариша є цей веселий собака на прізвисько Хіна. Вона перетворює у мем кожне фото зі своїми пухнастими колегами.

Кумедний пухнастик породи Шіба-іну на прізвисько Хіна став зіркою мережі через своє неймовірне уміння зіпсувати кожне фото. Її господарка – Йоко з Японії, яка працює інструктором з йоги та має чотирьох кумедних собак. Тому часто Хіна позує разом з друзями для милих фото, які перетворюються у меми. Річ у тому, що інші пухнастики радо позують на камеру, а от Хіна має власне бачення красивих знімків.

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Хоч Йоко і намагалась навчити улюбленця поводитись спокійно, але користувачам мережі настільки сподобалась харизма білосніжної Шіба-іну, що вона просто змирилась. Зате тепер за профілем собак японки, де регулярно з'являються свіжі фото собак, стежать понад 80 тисяч користувачів, і їх кількість збільшується кожного дня. Бо у всіх є такий друг:

Джерело всіх фото: instagram.com/yokokikuchi_ks

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