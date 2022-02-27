У всіх країнах Євросоюзу заборонять російські канали

Європейський Союз заборонить мовлення у всіх країнах блоку російських пропагандистів Russia Today і Sputnik.

Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише Європейська правда.

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Своєю чергою президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн підтвердила, що Європейський союз заборонить трансляцію на своїй території Russia Today, Sputnik та їхні філії. Відповідну заяву вона зробила у Брюсселі.

Вона пояснила: влада пішла на цей крок для того, щоб ці ЗМІ більше не змогли поширювати брехню, намагаючись внести дезінформацію та розкол у ЄС.

"Сьогодні ми робимо вирішальний крок, щоб перекрити кран для інформаційних маніпуляцій росіян у Європі. Ми забороняємо мовлення Russia Today і Sputnik у Європейському Союзі. Путін хоче не тільки захопити землю, він також хоче захопити душі людей токсичними повідомленнями, брехнею", – зазначила вона.

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