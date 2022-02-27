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Найбільші у світі виробники чипів зупиняють поставки у Росію
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Світові виробники чипів починають припиняти постачання продукції до РФ. Зокрема, продажі у РФ зупиняє найбільший у світі виробник напівпровідників компанія TSMC.
Як повідомляє The Washington Post, виробники чіпів з усього світу припиняють постачання своєї продукції у Росію. Хтось це зробив вже, хтось почне робити найближчим часом.
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Світова індустрія комп’ютерних чипів, включаючи компанію гіганта Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, почала припиняти продажі до РФ через санкції США, спрямовані на покарання Москви за вторгнення до України.
За словами аналітиків, Росія вразлива до заборони на експорт, оскільки не виробляє споживчу електроніку чи мікросхеми у великих кількостях. Зокрема, не виробляє напівпровідників найвищого класу, – пише видання
Треба зауважити, що це – не особиста ініціатива компаній. США, Британія, Японія та інші країни наклали санкції на РФ, в тому числі на заборону експорту туди високотехнологічної продукції. Відповідно, TSMC, GF та Intel діють згідно з новими міжнародними вимогами.
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