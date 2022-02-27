На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Летіть на х*й: карта закритого неба для російських літаків
-
- 321
Усе більше країн закривають свій повітряний простір для російської авіації. На цю мить майже уже 20 європейських держав доєдналися до цих обмежень.
Держави Європи почали закривати своє небо для польотів російських авіакомпаній після того, як Володимир Путін оголосив повномасштабне вторгнення в Україну. Як пишуть у Украероруху, сьогодні, 27 лютого, до списку країн, що закрили свій авіапростір приєдналися ще кілька.
І ще: "Російський потяг, йди на х*й!": в Україні знищили усі залізничні вузли з окупантом
Наразі свої повітряні простори для літаків країни-окупанта закрили: Великобританія, Ісландія, Фінляндія, Швеція, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Словенія, Данія, Ірландія, Румунія, Болгарія, Бельгія, Італія.
"Транспортний нах*й виглядає так. Спочатку до пішої еротичної подорожі твої кораблі відправляє прикордонник на острові Зміїний. Потім тебе відкритим текстом посилає Укрзалізниця. І ось, нарешті, джекпот. Твої літаки нах*й посилають усі твої сусіди. І тепер твоїм громадянам, незалежно того, за війну вони чи ні, щоб дістатися шопінгу або цинкової труни, доведеться облітати половину планети", – написав Найєм у Telegram.
Читайте також: Дивіться, як Байрактар розніс колону російської техніки на Херсонщині: видовищне відео
-
12:56Василь Вірастюк емоційно розповів, що чекає на російських окупантів в Україні: відео 18+
-
12:34"Російський корабель, йди на*уй!": Monobank змінив дизайн електронних карток
-
12:19Як світ допомагає Україні: ситуація на дипломатичному фронті 28 лютого
-
11:57Музичні новинки лютого 2022: плейлист нових українських пісень
-
11:43Що потрібно мати в аптечці під час перебування в укритті: перелік від МОЗ
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:27"Іди на**й": дочка Сніжани Єгорової відверто послала проросійську маму
-
11:11У Харкові комендантська година розпочнеться сьогодні о 16:00
-
10:51"Для безпеки": Google Maps заблокував деякі функції в Україні
-
10:42Переговори України із Росією: у мережі показали фото місця, де відбудеться зустріч
-
10:20Як захистити домашніх тварин під час повітряної тривоги
-
09:47Дженніфер Еністон долучилася до збору коштів для українських біженців
-
09:39ПриватБанк дозволив переказати бонуси на допомогу армії: як це зробити
-
09:21На відео показали знищення російських установок Бук українським безпілотником
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
08:52У Києві запрацювали продуктові магазини та комунальний транспорт
-
08:26Як відрізнити українську військову техніку від російської: важлива інструкція
-
07:51Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
-
07:32Погода у березні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
07:10Що означають сирени і як поводитися, коли вони звучать
- 27 лютого
-
23:50Хочете здати кров для військових? Інструкція, як це зробити
-
23:31Дія потрапила у ТОП найкращих додатків тижня в Apple Store
-
23:11Кличко закликає киян провести усю ніч в укриттях
-
22:56Чому не варто боятися ядерного удару від Путіна: пояснення науковця
-
22:30ФІФА ухвалила жорсткі санкції щодо збірної Росії
-
11:43Що потрібно мати в аптечці під час перебування в укритті: перелік від МОЗ
-
07:10Що означають сирени і як поводитися, коли вони звучать
- 27 лютого
-
23:31Дія потрапила у ТОП найкращих додатків тижня в Apple Store
-
18:30"Грандіозний недоумок": Джим Керрі підтримав Україну у війні з Росією
-
16:52SWEET TV відкрив безплатний доступ до українських новинних каналів
-
12:30Як діяти у разі аварій на хімічних об'єктах: важлива інструкція
-
10:26Що прямо зараз може зробити кожен українець
- 26 лютого
-
21:50Гравці Евертона та Манчестер Сіті вийшли на матч з українськими прапорами: відео до сліз
-
19:11Не допомагайте ворогу: чого категорично НЕ можна робити у соцмережах
-
18:02Що категорично не можна робити під час перебування у сховищі
-
16:06У Києві змінили тривалість комендантської години: покидати домівки не можна до понеділка
-
12:17Як підтримати українську армію та біженців: перевірені ресурси
- 25 лютого
-
21:32Без зв'язку не залишимося: як українські оператори підтримують клієнтів
-
18:25Тарас Тополя та Антитіла вирушили захищати Україну, а ще випустили новий альбом: відео
-
16:17"Треба вийняти язик з ж*пи": Сергій Притула різко звернувся до російських зірок
-
14:36"Перевірка від СБУ": українців попередили про новий фейк
-
11:34Як не стати жертвою дезінформації: важливі поради від ДСНС
- 24 лютого
-
20:42"Вмиються власною кров'ю", – головнокомандувач ЗСУ про спробу Росії захопити Україну
-
17:21У Києві запровадили комендантську годину: що це означає
-
12:34Де шукати укриття у своєму місті: карти Львова, Києва, Харкова та інших регіонів
-
08:53Воєнний стан в Україні: що це означає і як діяти
-
07:14Місячний посівний календар на березень 2022: коли і що садити
- 23 лютого
-
21:47Найгарячіші образи Дакоти Феннінг за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
18:47Емілі Блант святкує 39-річчя! Вгадай фільм з акторкою за кадром
-
13:19Яким знакам Зодіаку найбільше поталанить у березні