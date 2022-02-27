Летіть на х*й: карта закритого неба для російських літаків

Усе більше країн закривають свій повітряний простір для російської авіації. На цю мить майже уже 20 європейських держав доєдналися до цих обмежень.

Держави Європи почали закривати своє небо для польотів російських авіакомпаній після того, як Володимир Путін оголосив повномасштабне вторгнення в Україну. Як пишуть у Украероруху, сьогодні, 27 лютого, до списку країн, що закрили свій авіапростір приєдналися ще кілька.

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Наразі свої повітряні простори для літаків країни-окупанта закрили: Великобританія, Ісландія, Фінляндія, Швеція, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Словенія, Данія, Ірландія, Румунія, Болгарія, Бельгія, Італія.

"Транспортний нах*й виглядає так. Спочатку до пішої еротичної подорожі твої кораблі відправляє прикордонник на острові Зміїний. Потім тебе відкритим текстом посилає Укрзалізниця. І ось, нарешті, джекпот. Твої літаки нах*й посилають усі твої сусіди. І тепер твоїм громадянам, незалежно того, за війну вони чи ні, щоб дістатися шопінгу або цинкової труни, доведеться облітати половину планети", – написав Найєм у Telegram.

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