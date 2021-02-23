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Наскільки довго може тривати втрата нюху та смаків, пов'язаних з COVID-19
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Втрата нюху та смаку можуть свідчити про інфікування коронавірусною інфекцією. Але наскільки довго може тривати цей не надто приємний наслідок, пов'язаний з COVID-19? Учені уже мають відповідь на це питання.
Згідно з попереднім дослідженням, опублікованим 22 лютого, люди з COVID-19 можуть втратити нюх і смак на термін до 5 місяців після зараження.
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"Хоча COVID-19 – нове захворювання, попередні дослідження показують, що більшість людей втрачають нюх і смак на ранніх стадіях захворювання. Ми хотіли піти далі й подивитися, як довго зберігається втрата нюху і смаку, і наскільки серйозна вона у людей з COVID-19", – сказав автор дослідження Йоханнес Фраснеллі, доктор медицини, з Університету Квебека в Труа-Рів'єр у Канаді.
У дослідженні взяли участь 813 медичних працівників з позитивним результатом на COVID-19. Кожна людина заповнила онлайн-анкету і домашній тест, щоб оцінити своє відчуття смаку та запаху у середньому через п'ять місяців після постановки діагнозу. Вони оцінили свої відчуття смаку і запаху за шкалою від 0 до 10. 0 означав повну відсутність відчуттів, а 10 означало сильне відчуття смаку або запаху. Дослідники виявили, що у звичайної людини нюх повністю не відновився.
Дослідження показало, що нюх і смак повертаються у середньому через 5 місяців / Фото Istock
Усього 580 людей втратили нюх під час початкової хвороби. З цієї групи 297 учасників, або 51%, заявили, що вони все ще не відновили нюх через 5 місяців, натомість 134 учасники, або 17%, мали стійку втрату нюху при оцінці за допомогою домашнього тесту. В середньому люди оцінили свій нюх на 7 з 10 після хвороби, у порівнянні з 9 з 10 до того, як вони захворіли.
У цілому 527 учасників втратили почуття смаку під час початкової хвороби. З цієї групи 200 осіб, або 38%, заявили, що через 5 місяців у них все ще не відновилося відчуття смаку, натомість 73 людини, або 9%, мали стійку втрату смаку при оцінці домашнього тесту. В середньому люди оцінили своє відчуття смаку на 8 з 10 після хвороби у порівнянні з 9 з 10 до того, як захворіли.
"Наші результати показують, що у деяких людей з COVID-19 може зберігатися порушення нюху і смаку. Це підкреслює важливість спостереження за інфікованими людьми та необхідність подальших досліджень, щоб виявити масштаби неврологічних проблем, пов'язаних з COVID-19", – сказав Фраснеллі.
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