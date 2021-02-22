Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Маски псують зуби: як мінімізувати цю шкоду

  • 66
Зуби - фото 1
Зуби / gettyimages

Тривале носіння медичної маски робить негативний вплив на здоров'я зубів і ясен. В результаті того, що рот і ніс прикриті протягом тривалого часу, людина починає дихати частіше, що викликає сухість у роті.

За словами стоматолога Геннадія Шаргородського, коли протягом довгого часу у людини закриті ніс і рот, вона починає дихати частіше. Це, своєю чергою, призводить до скорочення об'єму вологи і появи сухості в роті, яка сприяє розвитку карієсу і захворювань ясен, а також появі неприємного запаху з рота.

І ще: Цей простий напій допомагає зменшити стрес і тривожність

Крім того, на слизовій рота можуть з'явитися тріщини і темні плями, тому що через маски бактерії не можуть вийти назовні. Тому стоматолог рекомендує робити перерви в носінні маски: так бактерії зможуть вийти з порожнини рота.

Щоб уникнути негативних наслідків носіння маски, лікар дав такі рекомендації:

  • частіше чистите зуби,
  • полощіть рот водою,
  • пийте більше води,
  • вживайте льодяники і жувальні гумки без цукру для збільшення слиновиділення.
Маски псують зуби: як мінімізувати цю шкоду - фото 448755

Це цікаво: Вчені з'ясували одну з причин заїкання

Джерело: eva-dent
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
  • Вчора, 15:19
  • 225
Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
  • 12 лютого, 13:45
  • 862
Як визначити тип особистості: швидкий психологічний тест у картинці
  • 18 лютого, 12:51
  • 435
Загрузка...
Новини