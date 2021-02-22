Маски псують зуби: як мінімізувати цю шкоду

Тривале носіння медичної маски робить негативний вплив на здоров'я зубів і ясен. В результаті того, що рот і ніс прикриті протягом тривалого часу, людина починає дихати частіше, що викликає сухість у роті.

За словами стоматолога Геннадія Шаргородського, коли протягом довгого часу у людини закриті ніс і рот, вона починає дихати частіше. Це, своєю чергою, призводить до скорочення об'єму вологи і появи сухості в роті, яка сприяє розвитку карієсу і захворювань ясен, а також появі неприємного запаху з рота.

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Крім того, на слизовій рота можуть з'явитися тріщини і темні плями, тому що через маски бактерії не можуть вийти назовні. Тому стоматолог рекомендує робити перерви в носінні маски: так бактерії зможуть вийти з порожнини рота.

Щоб уникнути негативних наслідків носіння маски, лікар дав такі рекомендації:

частіше чистите зуби,

полощіть рот водою,

пийте більше води,

вживайте льодяники і жувальні гумки без цукру для збільшення слиновиділення.

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